Выдерживающий экстремальные условия дрон применят для исследования Арктики

Беспилотник SeaDrone, разработанный подмосковной компанией «Съемка с воздуха», применят для исследования Арктики. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Аппарат успешно прошел испытания на Карском море: дрон сделал несколько тестовых взлетов и посадок с палубы ледокола на воду и обратно.

Беспилотник будет помогать в поисково-спасательных работах, для тушения пожаров и предупредит об угрозе столкновения с айсбергами.

Ранее беспилотники такого уровня не использовались в Арктике из-за экстремальных для подобной техники климатических условий, но подмосковный аппарат выдержал сильный ветер, а также совершал посадку и взлет с воды при высоких волнах.

Ранее сообщалось, что дроны активно использовались в период пандемии коронавируса. Например, беспилотники наблюдали за жителями Самары, которые нарушали самоизоляцию. Информация, получаемая с воздуха, затем передавалась нарядам Росгвардии, несущим службу на маршрутах патрулирования.