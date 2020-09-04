В Петербурге две тысячи дронов взлетели в небо в честь окончания Второй мировой

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Уникальное красочное шоу беспилотников «Мирное небо: рекорд дронов» состоялось в Санкт-Петербурге в честь окончания Второй мировой войны. В рамках мероприятия в небо взлетели больше двух тысяч дронов, сообщили «Ленте.ру» организаторы акции.

Представление в небе стало самым масштабным по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Впервые в небо поднялись 2198 дронов — этот рекорд зафиксирован Книгой рекордов России. Беспилотники рисовали в небе разные фигуры, отражающие подвиг советских солдат. Размер фигур в воздухе достигал 600 метров. Организатором шоу выступила компания Geoscan при поддержке исполнительной дирекции Года памяти и славы.

Шоу завершило целую серию памятных мероприятий, приуроченных к 75-летию окончания Второй мировой. «Наша история — это то, что мы и наши будущие поколения должны сохранить. Для того, чтобы как можно больше молодежи и детей с интересом вовлекались в изучение истории своей страны и чувствовали свою сопричастность к ним, нужны новые, интересные форматы. Именно поэтому мы стараемся рассказать им о важных, малоизвестных событиях истории России с помощью новых технологий и форматов, которые им близки», — отметила руководитель исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерина Круглова.