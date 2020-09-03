Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

Репетиция прошла в Санкт-Петербурге 2 сентября. Официальная премьера состоится в четверг, 3 сентября, в 21:00 по московскому времени. Дроны выстроятся в различные символы победы. Так, на репетиции удалось заснять, как дроны с разноцветной подсветкой изображают орден «Победы», цифру «75» внутри планеты, а также голубя мира с оливковой ветвью в клюве.

Президент России Владимир Путин 1 сентября во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» назвал современными коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны. По словам российского лидера, после Второй мировой был создан миропорядок, который действует и сегодня, но кому-то показалось, что этот порядок «можно и нужно» поменять, а для этого надо переписать историю.