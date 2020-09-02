Почти половина россиян неверно назвали дату начала Второй мировой войны

Почти половина россиян (48 процентов) неверно назвали дату начала Второй мировой войны — 1941 год. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Верно 1939 год указали 33 процента опрошенных, еще 8 процентов не знают, когда началась война. 6 процентов назвали другой неправильный вариант и еще столько же затруднились ответить.

Среди основных причин начала Второй мировой 18 процентов россиян указали желание Германии всех завоевать. 8 процентов считают, что это произошло из-за борьбы за ресурсы, еще столько же уверены, что поводом послужили разногласия между странами. 38 процентов опрошенных затруднились дать ответ.

58 процентов участников опроса назвали США основным союзником СССР во Второй мировой, 52 процента — Англию, 26 процентов — Францию, еще 29 процентов — затруднились ответить. Среди противников 77 процентов назвали Германию, 36 процентов — Японию, 33 процента — Италию, 16 процентов — Румынию.

С 2009 года большинство граждан (86 процентов в 2020 году) оценивают вклад СССР в победу в войне как основной или очень значительный, далее по значимости вклада следуют США (32 процента), Великобритания (29 процентов). Самым незначительным назвали вклад Франции (40 процентов) и Китая (36 процентов).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 30 августа среди 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет методом телефонного интервью. В центре добавили, что формулировки вопросов могут разниться, а максимальный размер ошибки для данной выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

29 августа 2019 года сообщалось, что лишь треть россиян могут правильно назвать дату Второй мировой войны — самой распространенной ошибкой стало мнение о ее начале в 1941 году. При этом большинство россиян верно перечислили союзников и противников СССР в войне. Чаще без ошибок отвечали представители старшего поколения в возрасте от 45 до 59 и от 60 лет. Почти половина ответивших правильно россиян — люди с высшим и неполным высшим образованием.