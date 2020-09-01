В России ответили на обвинения Польши в адрес СССР

Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который возложил ответственность за начало Второй мировой войны на нацистскую Германию и Советский Союз, беспринципным и бессовестным человеком. Ответ российской стороны приводит радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 1 сентября.

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«Сравнить нас с фашистами — это бессовестные, беспринципные и нерукопожатные люди. Все, что могу сказать об этом человеке, не как о премьере, а как о человеке», — сказал сенатор.

По его мнению, подобные заявления польские политики делают с целью выполнить «заказ от хозяина». Клинцевич не уточнил, о ком идет речь, но добавил, что поляки находятся в очень серьезной зависимости, в том числе по многим экономическим вопросам.

Ранее во вторник Матеуш Моравецкий заявил, что Вторую мировую войну развязали две страны с тоталитарным режимом — СССР и Германия. Варшава неоднократно заявляла, что российские власти якобы не заинтересованы в сохранении исторической правды о войне.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. Впоследствии глава государства подробнее изложил свои мысли на этот счет в объемной статье, вышедшей в американском журнале The National Interest.