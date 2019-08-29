Россияне массово запутались в датах Второй мировой и Великой Отечественной войн

Только треть россиян могут правильно назвать дату начала Второй мировой войны. Об этом стало известно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передают «Известия».

Наиболее распространенной ошибкой (ее совершили около половины респондентов) стало мнение, что война началась в 1941 году. Доктор исторических наук Владимир Лавров подчеркивает, что падение исторической грамотности связано со снижением количества академических часов, которые отводятся на эту дисциплину.

Большинство россиян верно перечислили союзников и противников СССР в войне. При этом чаще без ошибок отвечали представители старшего поколения в возрасте от 45 до 59 и от 60 лет. Почти половина ответивших правильно россиян — люди с высшим и неполным высшим образованием.

Отмечается, что главными причинами начала Второй мировой войны опрошенные посчитали борьбу за ресурсы и передел сфер влияния на планете (14 процентов) и стремление Германии расширить территорию и достичь мирового господства (13 процентов). В 2019 году доля тех, кто оценивает вклад СССР в победу в войне как основной или значительный, упала с 88 до 84 процентов. Эксперт связывает эту тенденцию с влиянием «интернета, либеральных и прозападнических СМИ».

22 августа сообщалось, что только половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России. При этом 84 процента россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде флага страны.

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