Россияне рассказали об отношении к православию

Более трети молодых россиян заявили, что они неверующие. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Согласно опросу, к неверующим себя причислили 37 процентов опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Сторонников православия в этой возрастной группе оказалось 23 процента.

Больше всего верующих оказалось среди россиян старше 60 лет — 74 процента. По 65 процентов сторонников православия оказалось также среди людей среднего возраста (от 35 до 44 лет и от 45 до 59 лет). Среди респондентов от 25 до 34 лет православными назвали себя 62 процента.

Кроме того, большинство сторонников православной веры — 86 процентов — прошли таинство крещения. Причинами пойти на это россияне назвали желание воцерковиться, осознание необходимости крещения, а также состояние души. Лучшим периодом жизни для крещения 60 опрошенных назвали детский возраст.

Опрос проведен 26 июля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

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