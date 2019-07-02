Россияне стали меньше верить в чудеса

Россияне стали меньше доверять магам, колдунам и астрологам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации во вторник, 2 июля.

По данным социологов, по сравнению с 1990 годом в России стало вдвое меньше тех, кто верит предсказателям судьбы. Так, в 2019 году 42 процента опрошенных сомневаются в способности отдельных людей предсказывать будущее. В 1990-м такую позицию занимали 21 процент россиян.

Продолжают верить предсказателям 31 процент опрошенных, в то время как в 1990 году таких людей было 43 процента.

Кроме того, социологи отмечают, что среди россиян сильно пошатнулось доверие к лечению гипнозом. В 2019 году только 22 процента верят в гипноз, тогда как в 1990-м таких людей было 63 процента. Скептически к такому способу лечения сейчас относятся 51 процент опрошенных, в 1990-м — 12 процентов.

Вера россиян в эффективность спиритических сеансов, астрологические прогнозы и существование НЛО также снижается (13, 15 и 20 процентов соответственно).

Опрос был проведен 28 июня 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

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