Россияне стали недоверчивее

Россияне стали меньше доверять коллегам, друзьям и родственникам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Так, по данным исследователей, 30 процентов опрошенных отметили, что людей, которым они могут доверять, стало меньше. Увеличение числа вызывающих доверие людей отметили только 6 процентов респондентов. Отмечается, что доверие к коллегам снизилось на 25 процентов, друзьям — на 18,2 процента, родственникам — на 12,6 процента.

Однако, по словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, уровень доверия в России превышает аналогичный показатель во многих странах и находится недалеко от США, где своему окружению доверяет 35 процентов людей.

«Мы не видим никаких признаков, что уровень социального доверия к своему окружению в нашей стране падает. Но, с другой стороны, нам далеко до таких лидеров по межличностному доверию как Китай и Швеция. Там своему окружению доверяет более 60 процентов населения», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в России увеличился уровень доверия президенту Владимиру Путину и составил 65,2 процента. Социологи ВЦИОМ также зафиксировали положительную динамику оценки работы премьер-министра и правительства — 38,3 процента и 41,8 процента соответственно.

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