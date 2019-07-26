Уровень доверия Путину достиг максимума с начала года

Уровень одобрения деятельности российского президента составил 65,2 процента. Об это говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном на сайте организации в пятницу, 26 июля.

Социологи зафиксировали положительную динамику оценки работы премьер-министра и правительства — 38,3 процента и 41,8 процента соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73 процента респондентов, премьеру Дмитрию Медведеву доверяют 38,1 процента россиян. В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель главы государства составил 31 процент.

В июне прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя снижение рейтера правительства и главы государства, отметил прагматичное отношение Путина к подобным показателям. Представитель Кремля подчеркнул, что первостепенная забота президента — благополучие граждан.

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