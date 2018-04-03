Путину вручили удостоверение президента

Глава Центризбиркома Элла Памфилова вручила президенту России Владимиру Путину подписанное служебное удостоверение на новый срок. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 3 апреля.

«Владимир Владимирович, хотела вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение», — обратилась Памфилова к Путину.

Она также отметила высокий уровень доверия граждан к результатам выборов, что показали опросы. «Достоверность выборов поддерживают подавляющее большинство наших граждан, и впервые до 88 процентов дошло [их число]», — подчеркнула глава ЦИК.

Путин заявил, что прошедшие выборы были проведены« на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне». «Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — считает президент.

Выборы главы государства в России прошли 18 марта. Явка составила 67,47 процента. Владимир Путин победил с результатом 76,69 процента голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак (1,68 процента), глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05 процента), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76 процента), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68 процента), кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65 процента).

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