Доверие россиян к телевидению упало

Почти три четверти россиян узнают информацию из теленовостей, а доверяет им почти половина респондентов. Уровень доверия к телевидению снизился на 30 процентов за девять лет. Об этом стало известно из опроса «Левада-центра», передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Однако среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет 49 процентов выбрали телевидение в качестве главного источника информации, а 54 процента граждан предпочли интернет остальным СМИ. Среди респондентов старше 55 лет показатели составляют 89 и 18 процентов соответственно. В среднем доля тех, кто узнает новости из интернета, выросла с девяти до 37 процентов. Доверяют им только 24 процента россиян. На новости из социальных сетей полагаются 15 процентов граждан.

«Доверие к официозу падает, особенно среди молодых и более образованных людей. Дело не в технике и не в модернизации, которая происходит на телевидении, дело в подаче информации, в большей рефлексивности и критичности», — считает директор организации Лев Гудков. К тому же, добавляется усталость от антизападной пропаганды, уточняет он.

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В мае 2016 года президент России Владимир Путин похвалил телевидение за то, что информационные программы являются правдивыми и содержательными и пользуются большим доверием людей. Он отметил, что постоянно печь «информационные блины у печки» сложно и даже рискованно.

В декабре 2015 года также сообщалось о снижении доверия россиян к телевидению как источнику информации. Если в 2009 году телевидению доверяли 79 процентов опрошенных, то сейчас почти в два раза меньше — 41 процент. Меньше стали узнавать новостей из интернет-изданий.

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