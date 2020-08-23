В Книге Гиннесса отказались регистрировать рекорд из-за санкций против России

Холдинг «Технодинамика» развернул в небе над Подмосковьем российский триколор площадью пять тысяч квадратных метров, однако рекорд отказались регистрировать в Книге Гиннесса из-за санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители Книги рекордов связались с организаторами мероприятия по Skype, поскольку не смогли приехать в Россию из-за пандемии коронавируса. На аэродроме присутствовали независимые наблюдатели и приглашенный эксперт, проводивший измерения разложенного на летном поле стяга.

Ведущий инженер Института космических исследований РАН Михаил Чулков зафиксировал размеры триколора — 91,72 метра на 54,95 метра. Действующий рекорд принадлежит представителям из Объединенных Арабских Эмиратов, которые раскрыли в небе государственный флаг размером 4885,65 квадратного метра.

На следующий день после прыжка представители Книги рекордов сообщили компании, что из-за торговых ограничений между холдингом и США у них «нет другого выбора, кроме как немедленно отозвать услуги».

Как заявил гендиректор компании Игорь Насенков, рекорд можно не зарегистрировать, но его нельзя отменить. По его словам, россияне в очередной раз подтвердили лидерские позиции в области производства парашютных систем и свое мастерство.