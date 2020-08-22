Известные артисты поздравили россиян с Днем флага

Известные артисты, в том числе певец Николай Басков, комики Михаил Галустян и Азамат Мусагалиев, Андрей Рожков из шоу «Уральские пельмени» поздравили россиян с Днем Государственного флага. Знаменитости в субботу, 22 августа, выложили ролик с историей российского триколора в своих Instagram-аккаунтах.

Поздравляю всех с Днём Российского флага !!!! #любимаяроссия Фото опубликовано @nikolaibaskov

В видео рассказывается, что изначально флаг появился из-за морского флота — его впервые подняли в 1669 году на корабле «Орел». На нем изображен двуглавый орел на фоне трех цветных полос. «Правда, средняя полоса была белая, а верхняя и нижняя — темные», — говорится в ролике.

Сегодня День Государственного флага Российской Федерации! С Праздником, друзья!))) #деньфлага #деньфлагароссии Фото опубликовано @rozhkovandrey_official

Отмечается, что только в конце XVII века Петр I расположил оттенки в той последовательности, которая есть сейчас. «Белый как символ благородства, синий — верности и чести, красный — мужества и любви», — пояснили авторы видео.

Певица Катя Лель также поздравила россиян с праздником. Она выложила видео, как катается на катере по реке Волге. Лель также восхитилась «чудесными местами» и «богатством природы».

С Днём Российского флага, 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺, дорогие мои, вы в курсе , что наш флаг придумал Пётр Первый? Процветания и благости нашей России!!!🙏🏻❤️ @vodohod_official @vodohod.lux #катялель #волгакрасавица #мояроссия #процветания #деньфлагароссии 🇷🇺 Фото опубликовано @katyalelofficial

«Построить бы здесь цивильный пляж, какие-то прекрасные домики, коттеджи. Ну представляете, какая бы была прелесть?» — заявила она. Ее пост набрал около 2,5 тысячи лайков.

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил в качестве государственного символа исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос. С тех пор в этот день в России отмечают День Государственного флага.