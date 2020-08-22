Граффити на Саяно-Шушенской ГЭС ко Дню флага показали из космоса

Граффити на Саяно-Шушенской ГЭС показали из космоса ко Дню государственного флага России — 22 августа. Кадры предоставила «Ленте.ру» пресс-служба Роскосмоса.

На фото госкорпорации запечатлена надпись «РОССИЯ», при этом буквы закрашены цветами российского триколора.

Граффити было выполнено ко Дню России, который отмечается ежегодно 12 июня. Надпись размером 570 метров в длину и 52 метра в высоту нанесли художники-граффитисты из разных городов страны.

Саяно-Шушенская ГЭС находится в поселке Черемушки (Республика Хакасия) и является самой мощной гидростанцией в России, а также одной из самых мощных в мире. Установленная мощность СШГЭС — 6,4 тысячи мегаватт, среднегодовая выработка — 24 миллиарда киловатт/час.