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Раскрыты архивы Кремля времен бомбежек Ливии и присоединения Крыма

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Пресс-служба Кремля обнародовала архивные фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на постах президента и премьер-министра. В третье обновление вошли материалы с 2010 по 2014 год, то есть за тот период, когда Путин сперва руководил правительством, а затем вновь стал президентом.

На раскрытых кадрах за 2010 год, например, Путин в качестве премьера принимал тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон, отдыхал в Красной поляне со сменившим его в должности президента Дмитрием Медведевым, занимался вопросами ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и комментировал мартовские теракты в московском метро и дагестанском Кизляре. В апреле Путин был в Венесуэле и ездил в Смоленскую область, где потерпел катастрофу самолет президента Польши Леха Качиньского. Летом, когда в Москве был сильный смог, глава правительства ездил по регионам, наиболее сильно пострадавшим от жары, лесных и торфяных пожаров.

2011 год Путин также посвятил активной работе с регионами, но участвовал и во внешнеполитической повестке: так, он высказался резко против вмешательства иностранных государств в конфликт в Ливии после того, как Россия с санкции президента Медведева одобрила резолюцию Совета Безопасности ООН, позволившую начать бомбардировки подконтрольных силам Муаммара Каддафи объектов. Этот спор называли едва ли не самым серьезным между Путиным и Медведевым за все время. В подборку вошли и кадры, посвященные теме протестов в Москве в декабре 2011-го.

Свой третий президентский срок, начавшийся в 2012 году, Путин начал с реакции на протестное движение и митинг на Болотной площади, завершившийся столкновениями с ОМОНом. В Кремле напомнили оценку Путина происходящему: «Такие проявления нужно пресекать в соответствии с действующим законом».

2013-й, как отмечают в пресс-службе Кремля, был спокойным на внутрироссийские события, однако главу государства начало беспокоить обострение ситуации в Сирии.

«2014 год стал едва ли не самым насыщенным и драматичным за все 20-летие», — охарактеризовала пресс-служба президента события шестилетней давности. Там, в частности, вспомнили Олимпиаду в Сочи, смену власти на Украине, присоединение Крыма к России, установление санкционного режима в отношении Москвы и крушение малайзийского Boeing над Донбассом.

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Предыстория: Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
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