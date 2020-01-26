Опубликовано фото Путина с израильским спецназом

Президент России Владимир Путин сфотографировался с бойцами спецназа Израиля, которые охраняли его кортеж во время визита в страну. Снимок опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На фото слева и справа от российского лидера стоят солдаты с огнестрельным оружием. Они позируют для общего снимка.

Путин регулярно фотографируется со спецназом во время зарубежных поездок. По словам опубликовавшего снимок Смирнова, это «неизменный президентский жест вежливости». В конце 2019 года он выложил фото российского президента со спецназом Бразилии, сопроводив снимок подписью: «Фото на память».

23 января Путин посетил Израиль на День памяти жертв холокоста. Он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином, а также с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. Кроме того, российский лидер принял участие в церемонии открытия монумента «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

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