Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
ФСБ рассказала о договоренности с Украиной по кораблям
Кремль назвал краеугольный вопрос на переговорах по Донбассу
Отсидевший Мамаев дебютировал за новый клуб
В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам
В России нашли дорогу со столбами посередине
Лукашенко вновь потребовал от России денег
В Донбассе заметили флаг США над позициями ВСУ
Водитель забыл поставить автобус на ручник и задавил москвичку
Умер слон-убийца по кличке бен Ладен
Новости партнеров

Объяснена подоплека фото Путина в окружении бразильского спецназа

Перейти в «Мою Ленту»

Президент России Владимир Путин в ходе зарубежных визитов не отказывает желающим сфотографироваться с ним. Об этом в заметке о фотографии российского лидера с вооруженными бразильскими спецназовцами пишет корреспондент «Комсомольской правды», журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Неизменный президентский жест вежливости», — отметил он.

Смирнов также напомнил несколько других случаев, когда российский президент фотографировался с работавшими на саммите волонтерами, персоналом гостиницы, в которой он проживал, а также с австралийскими полицейскими. По словам журналиста, выражение благодарности за работу этих людей — обычное дело в практике Путина.

Президент России посетил Бразилию для участия в саммите БРИКС, который проходил с 13 по 14 ноября. Во время поездки он встретился с бразильским коллегой Жаиром Болсонару для обсуждения международных вопросов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Появилось фото Путина в окружении спецназа
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин поблагодарил за работу бразильский спецназ
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Путин нашел у королевской стражи «странное» оружие
Раскрыта история фотографии охранника Путина с пулеметом в одной руке
Другие материалы рубрики
Россия00:0314 ноября

«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»

Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
16:54Сегодня

Кремль назвал краеугольный вопрос на переговорах по Донбассу

16:34Сегодня

В России нашли дорогу со столбами посередине

16:04Сегодня

Водитель забыл поставить автобус на ручник и задавил москвичку

Россия20:2115 ноября

«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»

Россиянок домогаются в университетах — как с этим бороться?
15:39Сегодня

В России захотели нормальных отношений с Украиной после возврата кораблей

15:31Сегодня

ФСБ рассказала о договоренности с Украиной по кораблям

15:24Сегодня

Россиянка усадила ребенка за руль разогнавшегося внедорожника и сняла видео

Россия00:0111 ноября

«Насилие вдруг стало нормой»

Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
14:35Сегодня

Определен маршрут новой линии московского метро 

13:36Сегодня

Украинские корабли второй раз прошли под Крымским мостом и попали на видео

13:30Сегодня

Москвичам предрекли скорый приход климатической зимы

Россия
Кремль назвал краеугольный вопрос на переговорах по Донбассу
«Рэкет, поджоги и уйма веселых историй»
Как российский поселок с сотнями шашлычных стал памятником эпохе 90-х
Объяснена подоплека фото Путина в окружении бразильского спецназа
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
В России нашли дорогу со столбами посередине
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянок домогаются в университетах — как с этим бороться?
Водитель забыл поставить автобус на ручник и задавил москвичку
Все материалы
Мир
Опубликованы секретные документы компартии Китая о лагерях для мусульман
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Лидер Ирана обвинил «иностранных врагов» в организации протестов
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
Россия поможет Кубе восстановить железные дороги
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко вновь потребовал от России денег
«Меня не считали за своего»
Казахские студенты все чаще уезжают в Россию. Почему они чувствуют себя чужими на родине?
В Донбассе заметили флаг США над позициями ВСУ
Россия и Литва обменялись шпионами
За двух россиян отдали двух литовцев и норвежца
Стал известен пункт назначения вышедших из Керчи кораблей ВМС Украины
В Херсоне активисты и друзья Екатерины Гандзюк провели несколько акций, чтобы напомнить: заказчики убийства до сих пор на свободе«Я их недооценила»
Активистку жестоко убили за борьбу с коррупцией на Украине. Зеленский решил найти виновных
Лукашенко отказался «париться» о признании итогов выборов
Все материалы
Экономика
Россияне стали реже отдавать долги досрочно
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В Думе ответили на предложение о минимальной зарплате бюджетников в регионах
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
Россияне стали покупать меньше сигарет
Все материалы
Силовые структуры
В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам
Сергей Ткач«Я же маньяк, я серийный убийца»
В советской Украине он убил более 30 девочек. Его искали лучшие сыщики и Ванга
СКР отчитался о расследовании хищений на Восточном после возмущения Путина
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Замечание девушке переросло в массовую драку в Дагестане
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Пенсионер на внедорожнике повздорил с пешеходом и смертельно ранил его ножом
Все материалы
Наука и техника
Airbus решил создать самолет без вредных выбросов
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
В перуанской пустыне снова нашли загадочные гигантские рисунки
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Названы самые вредные сладости
Все материалы
Спорт
Отсидевший Мамаев дебютировал за новый клуб
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Отец Нурмагомедова поведал об «убивающих его» привычках москвичей
Россия разгромно проиграла Бельгии
Команда Черчесова пропустила четыре мяча в домашнем матче
Тренера футбольного клуба уволили из-за «неуважительной» победы
Илья Ковальчук«Больно видеть его в такой ситуации»
От Ковальчука избавились в НХЛ. Что ждет его дальше
На Украине потроллили сборную России после поражения от Бельгии
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности о новых сериях «Ну, погоди!»
Тайна Моцарта
Эта музыка стала самой известной в мире. Кто на самом деле ее написал?
«Индиана Джонс мира искусства» отыскал украденное кольцо Оскара Уайльда
«Мы обзывали их спортсменами, это было оскорблением»
Брейк-данс включили в программу Олимпиады. Что ждет культуру хип-хопа дальше?
Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей
Артур Пилявин«Все земное стало странным…»
Этот артист сделал самый таинственный альбом 90-х и погиб. Музыку до сих пор не издали
На Первом канале назвали бредом слухи о Бузовой на «Евровидении»
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская модель Playboy выложила интимное фото в ответ на шутку Павла Воли
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала о трех сотнях перенесенных операций
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Борьба с пожарами обернулась для блогерши ненавистью в интернете
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Непомерные требования ребенка на Рождество поразили отца
Все материалы
Ценности
Опубликовано последнее прижизненное видео с Аллой Вербер
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Супермодель вышла в свет в прозрачной блузке без нижнего белья
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Официант пролил вино на дорогую сумку гостьи и породил споры о ее подлинности
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Косметические тестеры в магазинах оказались смертельно опасны
Все материалы
Путешествия
В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Россиянин спас унесенного приливом пьяного индийца
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Посадка промахнувшегося мимо полосы и зацепившего землю самолета попала на видео
Все материалы
Из жизни
Умер слон-убийца по кличке бен Ладен
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Порноактрисы устроили откровенную фотосессию в историческом музее
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Женатый мужчина задушил любовницу и выдавал себя за нее
«Я хочу стать лучшей версией себя»
Как живет самая красивая пацифистка на Земле
Мужчина выкопал из могилы останки родителей ради покупки мотоцикла
Все материалы
Marussia B1: из России с любовью
Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют
Роскошь со спецсигналами
Mercedes-AMG S 63, BMW M760Li и другие дорогие и быстрые машины с мигалками
Премьеры главной мотовыставки мира
Самые интересные новинки шоу EICMA в Милане
11 злющих броневиков российской полиции
Восьмиколесный 26-тонный грузовик с водометной пушкой и еще 10 спецмашин МВД России
Линейка Honda в России сократится до одной модели
Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор
Создан 3500-сильный грузовик с 27,9-литровым двигателем
Все материалы
Дом
В признанной аварийной семь лет назад российской многоэтажке рухнула стена
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Раскрыта полная стоимость «Москва-Сити»
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Telegram переедет
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы