Объяснена подоплека фото Путина в окружении бразильского спецназа

Президент России Владимир Путин в ходе зарубежных визитов не отказывает желающим сфотографироваться с ним. Об этом в заметке о фотографии российского лидера с вооруженными бразильскими спецназовцами пишет корреспондент «Комсомольской правды», журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Неизменный президентский жест вежливости», — отметил он.

Смирнов также напомнил несколько других случаев, когда российский президент фотографировался с работавшими на саммите волонтерами, персоналом гостиницы, в которой он проживал, а также с австралийскими полицейскими. По словам журналиста, выражение благодарности за работу этих людей — обычное дело в практике Путина.

Президент России посетил Бразилию для участия в саммите БРИКС, который проходил с 13 по 14 ноября. Во время поездки он встретился с бразильским коллегой Жаиром Болсонару для обсуждения международных вопросов.

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