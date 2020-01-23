В Кремле объяснили слова о еврейской бабушке в доме Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, которая жила в доме, где президент России Владимир Путин провел свое детство. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в четверг, 23 января.

По словам Пескова, речь идет о женщине, о которой российский лидер вспоминал на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае 2019 года. «Президент рассказывал, что лифта не было, и он иногда ее на руках носил вверх», — пояснил пресс-секретарь главы государства, уточнив, что женщина сама не могла подняться по лестнице на пятый этаж.

Ранее в четверг президент Израиля Реувен Ривлин, выступая на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме, упомянул еврейскую бабушку, которая жила с Путиным в одном доме в Ленинграде. «Я видел дом, в котором вы родились, видел еврейскую бабушку, которая иногда за вами ухаживала. Ваша семья выжила в эту страшную блокаду», — отметил израильский президент.

23 января Путин прибыл в Израиль на День памяти жертв холокоста. Он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином, а также с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. Кроме того, российский лидер принял участие в церемонии открытия монумента «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



