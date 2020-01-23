Россия
 
Последние новости
Президент Польши назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста
Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко
Власти Москвы отреагировали на информацию о ликвидации троллейбусов 
Летящий в Москву самолет из Китая отказался садиться в Ухани из-за коронавируса
Россияне ринулись бронировать летние туры в Турцию
Квартиру Егора Летова превратят в музей
Узбекистанец в шапочке из фольги прокрался через границу Литвы
В российской больнице пациент с гранатой потребовал срочной выписки
Смертельный вирус из Китая нашли в еще двух странах
Новости партнеров

В Кремле объяснили слова о еврейской бабушке в доме Путина

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Пути и Реувен Ривлин
Владимир Пути и Реувен Ривлин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, которая жила в доме, где президент России Владимир Путин провел свое детство. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в четверг, 23 января.

По словам Пескова, речь идет о женщине, о которой российский лидер вспоминал на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае 2019 года. «Президент рассказывал, что лифта не было, и он иногда ее на руках носил вверх», — пояснил пресс-секретарь главы государства, уточнив, что женщина сама не могла подняться по лестнице на пятый этаж.

Ранее в четверг президент Израиля Реувен Ривлин, выступая на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме, упомянул еврейскую бабушку, которая жила с Путиным в одном доме в Ленинграде. «Я видел дом, в котором вы родились, видел еврейскую бабушку, которая иногда за вами ухаживала. Ваша семья выжила в эту страшную блокаду», — отметил израильский президент.

23 января Путин прибыл в Израиль на День памяти жертв холокоста. Он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином, а также с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. Кроме того, российский лидер принял участие в церемонии открытия монумента «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина
Путин назвал Холокост позорной страницей истории
Путин рассказал о поразившем его факте из истории войны
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Главное — вообще не ценят человека»

Между пациентами, врачами и чиновниками выросла стена. Что не так с российской медициной?
16:3020 января

Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции

18:17Сегодня

В российской больнице пациент с гранатой потребовал срочной выписки

18:08Сегодня

Смерть таксиста у московского аэропорта после 28 часов за рулем опровергли

Россия21:0521 января

Премьерный показ

Эти люди будут управлять Россией. Каким станет новое правительство?
16:3521 января

Российский таксист умер во время поездки и влетел в дом

17:52Сегодня

Путин назвал Холокост позорной страницей истории

17:51Сегодня

В элитном московском детсаду детей наказывали темным туалетом

Россия00:0120 января

«Я больше не могу терпеть эту боль. Мы же люди»

Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?
17:26Сегодня

Стало известно о регулярных запоях найденного пьяным 10-летнего россиянина

17:06Сегодня

В крови восьмимесячного россиянина нашли наркотик

14:3122 января

На всех пунктах пропуска в Россию усилили контроль из-за нового вируса из Китая

Россия
В российской больнице пациент с гранатой потребовал срочной выписки
«Главное — вообще не ценят человека»
Между пациентами, врачами и чиновниками выросла стена. Что не так с российской медициной?
Смерть таксиста у московского аэропорта после 28 часов за рулем опровергли
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
На счету вируса уже 17 жертв, он признан биологической угрозой для населения России
Российский таксист умер во время поездки и влетел в дом
Премьерный показ
Эти люди будут управлять Россией. Каким станет новое правительство?
Путин назвал Холокост позорной страницей истории
Все материалы
Мир
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
Президент Польши назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
Смертельный вирус из Китая нашли в еще двух странах
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Британская королева подписала Brexit
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Узбекистанец в шапочке из фольги прокрался через границу Литвы
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
На Украине вышел на свободу приговоренный к смертной казни убийца
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Мать с ребенком выслали из Турции в Белоруссию за связи с террористами
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
В правительстве Украины назвали число покинувших страну граждан
Все материалы
Экономика
Создана самая маленькая монета в мире
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Украина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Оценена угроза заразиться вирусом через посылки из Китая
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Pornhub начал по-новому платить порноактрисам
Все материалы
Силовые структуры
Оперативники ФСБ задержали на Кавказе адептов египетской радикальной секты
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
Россиянин сел за «циничные» секс-беседы с девочками
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
Гаишник объяснился за остановку машины спешащего в церковь замглавы полиции
Все материалы
Наука и техника
Быстрее звука
От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году
В США заявили о смертоносности старых ракет России
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Раскрыта дата выхода новой Motorola Razr
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
Решена главная проблема появления жизни на Земле
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко
Александра Трусова«У наших сегодня нет конкурентов»
Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
Названо условие перехода Чалова в «Челси»
Битая десятка
Реванш «Ливерпуля» и массовый провал лидеров чемпионата — главные события тура АПЛ
Ласицкене порассуждала о выступлениях за другую страну
Волчья тропа для Клоппа
На чем можно заработать в 24-м туре АПЛ
Отец Нурмагомедова пообещал «закатать» Фергюсона
Все материалы
Культура
Брэд Питт отреагировал на слухи о примирении с Дженнифер Энистон
«Девочку перевернул, а у нее передних зубов нет»
Русская бытовуха, пьяный угар и травмы фанатов — безумные концерты российской группы
Кинокритики выбрали лучший фильм 2019 года
«Вся расцветает и дышит присущими ей ароматами»
Как гений русского авангарда навсегда изменил мировую фотографию
Названа причина смерти актера из сериала «След»
«Хотели бы отправиться всей съемочной группой в 1929-й»
Коммунисты, техно и секс-клубы: как выглядел Берлин до нацистов по версии Тома Тыквера
Звезда «Счастливы вместе» решила продать автомобиль после задержания с кокаином
Все материалы
Интернет и СМИ
Покинувший Россию из-за полицейской проверки комик добрался до Израиля
Скрип скреп
Советский журнал был призван доказать, что бога нет. Но почему он заставил людей заговорить о вере?
Поперечный назвал паникой бегство Долгополова за рубеж из-за проверки полиции
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Малышева дала советы по защите от китайского коронавируса
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Скабеева ответила на предложение Водонаевой наказать ведущую
Все материалы
Ценности
Женщина пришла на свадьбу сестры в белом платье и была обругана
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Назначение российского кавээнщика лицом Gucci оказалось шуткой
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Дочь Трампа надела туфли на босую ногу в мороз
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Модель с заболеванием кожи вышла на последний показ Готье в прозрачном наряде
Все материалы
Путешествия
Россиянина нашли мертвым в бассейне на Бали
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Россияне расхотели отдыхать в Китае
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Стало известно о новых госпитализированных с подозрением на коронавирус в России
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Схватку полицейских с дебоширом в «Сапсане» сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Отец Меган Маркл впервые показал детские фотографии дочери
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Мужчина больше двух месяцев просидел в винной бочке на высоком столбе
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Безответственные родители случайно напоили младенца алкоголем
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Мужчина отказался от алкоголя и похудел на десятки килограммов
Все материалы
Показана новая Skoda с «кристаллом» в салоне
Узнай машину по круглым фонарям
Достаточно ли у вас острый глаз, чтобы отличить Nissan GT-R от Ferrari 458?
90-летний Cadillac Аль Капоне выставили на продажу за миллион долларов
Забытые «Москвичи»
Внедорожники, спорткары и другие малоизвестные модели АЗЛК
Вездеход Unimog заехал на рекордную для автомобилей высоту
Дакар-2020 через объективы лучших раллийных фотографов
Главный внедорожный марафон планеты в самых ярких снимках
Toyota упростила самый мощный и быстрый Yaris
Все материалы
Дом
Квартиру Егора Летова превратят в музей
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
В России изобрели парашют для эвакуации из небоскреба
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Россияне скупили недвижимость в Черногории
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
В США для бедных построили ледяной дом
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы