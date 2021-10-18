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Россиянам показали пуск модернизированной Усть-Хантайской ГЭС в реальном времени

Вице-президент «Норникель»: запуск Усть-Хантайской ГЭС показали в реальном времени
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Кадр: Норникель / YouTube

Жителям России в реальном времени показали запуск самой северной крупной гидроэлектростанции в стране — Усть-Хантайской ГЭС, на которой в понедельник, 18 октября, завершилась масштабная модернизация. Трансляция пуска велась на YouTube-канале компании «Норникель».

По словам вице-президента, руководителя Энергетического дивизиона компании Евгения Федорова, электростанция работает в крайне суровых климатических условиях и является одним из ключевых элементов таймырской энергосистемы.

Главной задачей проекта реконструкции стала замена всех семи гидроагрегатов машинного зала ГЭС, что помогло увеличить их мощность и КПД, а также повышение эксплуатационной надежности оборудования станции.

«Цель достигнута, поздравляю всех», — доложили на станции после пуска.

Как отметил губернатор Красноярского края Александр Усс, модернизация Усть-Хантайской ГЭС ожидалась давно и шла несколько лет. «Это значимый результат, который окажет свое влияние, прежде всего, на повышение устойчивости энергосистемы в этом изолированном, а значит, сложном регионе», — подчеркнул он.

Усс добавил, что Таймыр является активно развивающейся территорией российского значения, поэтому модернизация Усть-Хантайской ГЭС создает энергетические предпосылки для наращивания экономической активности.

Ранее в Хакасии открыли туристический маршрут на Саяно-Шушенскую ГЭС. Путешественникам предлагают посещение музея ГЭС, машинного зала и гребня плотины. Теперь, когда у приезжающих появилась возможность попасть внутрь, электростанция должна стать «туристическим магнитом», считает замглавы региона Ирина Войнова.

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