Россиянин построил ГЭС из металлолома и стал раздавать электричество в горах

Россиянин Ахсар Варзиев сам построил гидроэлектростанцию (ГЭС) из металлолома и стал бесплатно раздавать электричество в высокогорном ауле Джимара в Северной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости.

Варзиев начал конструировать ГЭС на реке Гизельдон после того, как решил открыть камнерезный цех в 2002 году. «Производство почти сразу закрыли, а вот станция служит до сих пор. Проектировать помогал брат Эльбрус, инженер-энергетик. На все расчеты ушло несколько лет», — рассказал житель села.

По его словам, собирали ГЭС из найденного в заброшенных шахтах металлолома и деталей списанной строительной техники. Чтобы получить достаточный напор воды, Варзиеву пришлось отводить русло реки. Сделав это, он получил более резкий перепад: поток под углом 45 градусов стал обрушиваться на турбину диаметров два метра, в результате чего ГЭС начала давать минимум 37 киловатт в час. Однако чтобы обеспечить дом светом и теплом, достаточно и пяти киловатт, отметил житель аула.

К своей ГЭС Варзиев подключил все дома в округе, потому что в горах из-за погоды часто не бывает электричества, а его изобретение работает круглый год без перебоев. «Как только авария на ЛЭП, соседи переходят на мою ГЭС. Я подсоединяюсь к общей сети, только если на ГЭС нужно что-то подремонтировать», — рассказал Варзиев.