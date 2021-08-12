Собранный на дагестанском заводе самолет впервые полетел в высокогорное село

Самолет МАИ-411, собранный на заводе в Дагестане, впервые совершил полет в высокогорье

Самолет Кизлярского электромеханического завода «Альфа КМ» (МАИ-411), совершил успешный перелет из Кизляра в высокогорное село Мачада. Об этом сообщает ТАСС.

По словам гендиректора предприятия Ибрагима Ахматова, самолет поднялся на высоту 2200 метров — в селе Мачада находится самая высокогорная взлетно-посадочная полоса. «В прошлом году мы ее проверяли другими самолетами — Ан-2, сейчас нужно было протестировать наш собственный "Альфа-КМ" — такое название присвоено собранному на заводе самолету МАИ-411», — отметил Ахматов.

Полет из Кизляра в Мачаду и обратно занял 2,5 часа — этот путь на автомобиле можно проделать не менее чем за пять часов.

В будущем самолет планируется использовать для доставки туристов в высокогорный район.