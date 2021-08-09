Россияне описали образ России за рубежом. Данные опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

По мнению граждан страны, чаще всего с Россией ассоциируются медведи (11 процентов), алкоголь (11 процентов). Владимир Путин (10 процентов), холод (6 процентов), гостеприимство (4 процента), бедность (3 процента), бескрайность (3 процента), культура (3 процента), балалайка (3 процента), матрешка (3 процента) и доброжелательность (3 процента).

Среди опрошенных 42 процента полагают, что к России хорошо относятся за рубежом. Еще 39 считают, что плохо.

Ранее сообщалось, что в Махачкале открылся Центр адаптации иностранных граждан. Как отметил первый замминистра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Гарун Давыдов, центр предложит изучение культуры и традиций как самой республики, так и всей России.