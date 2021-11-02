Якутские археологи начали раскопки на месте старинного захоронения

В Якутске археологи начали проводить раскопки на проспекте Ленина, где во время ремонта обнаружили фрагменты человеческих костей. На месте старинного захоронения установили тепловые пушки и палатки, сообщает портал «Новости Якутии».

Заместитель руководителя департамента по охране объектов культурного наследия республики Гаврил Терентьев пояснил, что к работам привлекли двух археологов и шестерых студентов-добровольцев.

Терентьев предположил, что археологические раскопки завершатся в течение недели. Если исследователям не удастся провести раскопки по причине мерзлого грунта, то на анализ будут отправлены фрагменты, уже поднятые наружу, отметил он.

Научный сотрудник Арктического научно-исследовательского центра Якутии Елена Соловьева рассказала, что никто из якутских археологов в таких условиях до этого не работал.

Ранее в Туве археологи обнаружили древнее бронзовое и железное оружие при раскопках курганов. Так, среди находок оказались кинжалы, сделанные из железа и бронзы, бронзовые и костяные наконечники стрел, а также железные и бронзовые чеканы.