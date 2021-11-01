В курганах Тувы нашли древнее бронзовое и железное оружие

В Туве археологи обнаружили древнее бронзовое и железное оружие при раскопках курганов. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил ТАСС представитель компании «Красноярская геоархеология» Тимофей Ключников.

По его словам, артефакты были найдены в ходе раскопок близ города Чадан. Археологические работы велись «Красноярской геоархеологией» совместно со специалистами Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) на месте курганов, которые не удастся сохранить из-за строительства дороги в этом районе.

«В курганах много вещей найдено, хотя они и ограблены. Бронзовое и железное оружие, костяные и бронзовые украшения, остатки ткани и кожи с сохранившейся краской», — пояснил Ключников.

В частности, среди находок оказались кинжалы, сделанные из железа и бронзы, бронзовые и костяные наконечники стрел, а также железные и бронзовые чеканы.

В конце октября сообщалось, что во время раскопок в Краснодарском крае специалисты нашли погребение вождя или знатного воина II века до нашей эры. Рядом с останками вождя лежали кости животных, посуда и оружие, облаченное в золото.