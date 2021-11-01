В российском городе нашли 500-летние трубы для солеварения

Археологи в ходе раскопок в городе Тотьма Вологодской области обнаружили несколько артефактов, связанных с развитием соляного промысла в регионе. Об этом сообщил ТАСС директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов.

По его словам, раскопки проводились с 10 сентября по 20 октября. «Все найденные предметы можно разбить на две группы — это крупные инженерные конструкции и разнообразная мелочь», — пояснил специалист.

В частности, среди находок оказались два рассолопровода — горизонтальные деревянные трубы, по которым рассол шел от скважины к месту выпарки. При этом возраст одного из них составляет около 500 лет — конструкция датируется XVI-XVII веками. Другой рассолопровод, по оценке экспертов, относится к XIX веку.

Кроме того, в Тотьме впервые был обнаружен рассольный колодец. «У нашего колодца очень большой диаметр — более двух метров, и очень необычная, архаичная конструкция. Судя по всему, такие колодцы ставились еще до того, как появились рассолоподъемные трубы», — отметил Новоселов.

В сентябре сообщалось, что в деревне Варницы Вологодской области началась реконструкция здания бывшей солеварни. Также специалисты планируют восстановить старинный амбар. Оба объекта располагаются на территории заброшенного Тотемского сользавода.