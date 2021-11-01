Россиянам рассказали о готическом замке под Рязанью

В часе езды от Рязани есть Старожиловский конный завод — здание, напоминающее замок и построенное в готическом стиле. Лошадей русской верховой породы здесь разводят более 150 лет, рассказывает россиянам РИА Новости.

В 1860-х годах земельный участок купил железнодорожный магнат Павел фон Дервиз. Его сыновья пригласили известного архитектора Федора Шехтеля, который и спроектировал здание усадьбы с конным заводом. Комплекс включает в себя 12 зданий и дворец в соседнем селе Кирицы.

С XIX века по сей день здесь разводят лошадей. Связано это место и с именами знаменитых полководцев. Так, в 1920 году здесь проходил кавалерийские курсы будущий маршал Победы Георгий Жуков, а Семен Буденный часто заезжал на завод по службе.

На территории Старожиловского конного завода находится музей, в котором можно заказать экскурсию. Кроме того, можно бесплатно прогуляться по территории завода и подойти к загонам с лошадьми: животные здесь ручные и не боятся людей.

Ранее сообщалось, что в деревне Федяшево Ясногорского района Тульской области восстановят усадьбу старшей дочери поэта Александра Пушкина — Марии Гартунг. Благодаря ее мужу в XIX веке деревня стала одним из региональных центов коневодства.