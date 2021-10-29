Россияне неожиданно заметили обломки советского самолета на Сахалине

В Смирныховском районе Сахалинской области россияне неожиданно нашли фрагменты советского бомбардировщика Ту-2. Об этом местные поисковики сообщили на своей странице в Instagram.

По их данным, местные жители, шедшие с горы вниз, заметили обломки самолета и решили связаться с членами регионального отделения «Поискового движения России», отправив им фотографии и координаты места. В итоге специалисты преодолели 15 километров по берегам реки через кедровый стланик и заснеженной дороге и поднялись вверх к найденному объекту.

На месте поисковики поняли, что самолет «растащен на сотни метров»: его фрагменты лежали в разных частях леса от вершины до подножия горы. Предполагается, что советский бомбардировщик влетел в скалистую вершину, из-за чего и разбился. При этом неизвестно, что стало причиной аварии.

Кроме того, из-за высокого снега специалисты не смогли дойти до самого места падения. «Чем выше, тем снега все больше и больше, а под ним звенит металл. Были найдены фрагменты фюзеляжа, моторамы, плоскостей, маслорадиатор двигателя и приборы», — заявили они.

Поисковики запланировали возвратиться на место и продолжить поиски самолета, чтобы узнать судьбу его летчиков и выяснить «обстоятельства этого авиационного происшествия».

В сентябре в Ярцевском районе Смоленской области поисковики нашли обломки истребителя Як-9Т, разбившегося в период Великой Отечественной войны. Тем временем в Новгородской области бойцы поисковой экспедиции «Долина» раскопали в воронке времен войны драгоценный наперсный крест из серебра и останки четырех красноармейцев.