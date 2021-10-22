В Смоленске открылась выставка старинных гравюр и литографий

В Смоленске открылась выставка, на которой представлены около 100 литографий и гравюр, выполненных по эскизам французского художника Эжена Делакруа. В частности, в экспозицию вошли работы из «Марокканского альбома», где отображен быт восточных народов, сообщает ТАСС.

«То, что представлено у нас на выставке — это литографии и ксилографии. Делакруа делал наброски, затем гравюру вырезал доску, и уже с нее делалось определенное количество копий», — рассказали в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых. Там также добавили, что эти работы считаются подлинниками художника, хотя он и не имеет отношения к их созданию.

Литографии, гравюры и ксилографии, представленные в экспозиции, были сделаны в Париже и Лейпциге в XIX и XX веках. Они созданы в наиболее плодотворный период творчества Делакруа, в частности, речь идет о «Марокканском альбоме».

«Это серия работ, созданная после 1832 года, когда Делакруа в составе французской делегации ездил в Марокко. Для него это было новым витком в творчестве, он сделал большие успехи в ориентализме», — отметили в центре Тенишевых. На каждом альбомном листе изображены по 28 лиц разных народов Востока, отражающих типичные для них внешность, одежду и поведение.

Фердинан Виктор Эжен Делакруа (1798-1863) — французский художник, представитель романтической живописи. К его авторству причисляют порядка девяти тысяч работ, в том числе 109 литографий и более 60 альбомов для рисования. Одной из самых известных картин художника считается «Свобода, ведущая народ» (1830), посвященная июльской революции во Франции.