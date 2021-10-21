Национальный оркестр народных инструментов Башкирии отметил 20-летний юбилей

Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана (НОНИ РБ) отметил 20-летний юбилей в большом зале государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. Об этом сообщается на сайте Минкульта республики.

В праздничный вечер артисты оркестра, в числе которых Дмитрий Анисимов, Ирина и Вадим Логиновы, Руслан Рахмангулов и Гузель Умергалина были удостоены почетных званий «Заслуженный артист Республики Башкортостан» за вклад в развитие музыкального искусства республики.

Юбилейный концерт состоял из двух частей. Первое отделение открылось увертюрой к опере «Салават Юлаев» Загира Исмагилова. В нем прозвучали народные мелодии, произведения башкирских композиторов, а также музыка российских и зарубежных авторов.

Во втором отделении концерта национальный оркестр показал свою открытость к творческим экспериментам. На сцене были представлены башкирские, русские народные мелодии в новом звучании, популярные саундтреки и современные композиции.

«Курай, думбыра, кубыз, кылкубыз, горловое пение создают уникальное, многогранное звучание. Национальный колорит оркестра, благодаря народным музыкальным инструментам, помогает зримо почувствовать душу башкирского народа», — зачитала поздравление от имени главы Башкортостана Радия Хабирова министр культуры Амина Шафикова.

Ранее в сентябре стало известно, что в Уфе состоится международный фестиваль-конкурс хореографических училищ «Малый Нуреевский». Конкурс пройдет по направлениям «народно-сценический» и «классический» танцы. В нем примут участие школы из России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.