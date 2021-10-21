В Башкирии проведут конкурс среди юных исполнителей

В Башкортостане 29 октября стартует открытый республиканский конкурс инструментального исполнительства «Время талантов». Как уточняет Минкульт Башкирии, состязание среди юных исполнителей будет проводиться в дистанционном формате.

К настоящему моменту организаторы получили более 200 заявок из детских музыкальных школ и школ искусств РБ, а также Астраханской, Московской, Рязанской и Тверской областей. Утверждается, что обладатели Гран-При и Лауреаты I степени будут награждены по итогам конкурса дипломами и денежной премией. Наиболее способные среди конкурсантов получат возможность обучаться в Среднем специальном музыкальном колледже.

В ведомстве подчеркнули, что инициатива поможет выявить одаренных музыкантов, простимулирует творческий рост молодых дарований и повысит их исполнительский уровень. В целях препятствования распространению коронавирусной инфекции, мероприятие будет проводиться дистанционно с 29 по 31 октября.

Ранее сообщалось, что артисты из 13 стран примут участие в фестивале «Принцесса цирка», который стартует в Саратове 21 октября. В пресс-службе Минкульта уточнили, что в дни фестиваля бороться за золотую корону победительницы и звание «Принцессы цирка» будут артистки из США, России, Германии, Италии, Кубы, Австрии, Эфиопии и Ирландии.