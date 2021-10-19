Цирковые артисты из 13 стран мира примут участие в фестивале в Саратове

В Саратове с 21 по 24 октября пройдет фестиваль «Принцесса цирка»

Артисты из 13 стран примут участие в фестивале «Принцесса цирка», который пройдет в Саратове с 21 по 24 октября. В пресс-службе Минкульта уточнили, что в дни фестиваля бороться за золотую корону победительницы и звание «Принцессы цирка» будут артистки из США, России, Германии, Италии, Кубы, Австрии, Эфиопии и Ирландии.

Участницы первого в мире конкурса, подчеркивающего роль женщин в цирковом искусстве, будут покорять публику номерами самых разных жанров — от клоунады до дрессуры. По словам организаторов, в рамках конкурса запланировано более 20 выступлений. Завершится фестиваль гала-шоу и торжественной церемонией награждения.

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Оценивать мастерство конкурсанток будет специальное жюри, в которое войдут эксперты из разных стран и представители известнейших цирков мира.

Рассказывая о предстоящем мероприятии генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что «конкуренция ожидается высочайшая». «Фактически сегодня "Росгосцирк" — единственная компания, которая взяла на себя смелость и ответственность провести культурное мероприятие международного масштаба. Возможно, именно поэтому у нас подобрался очень сильный состав участниц», — отметил он.

Ранее стало известно, что во Владимире с 22 по 24 октября впервые проведут масштабный книжный фестиваль «Китоврас». Уточнялось, что организаторы приготовили для гостей насыщенную программу, включающую более 80 мероприятий.