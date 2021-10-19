Во Владимире впервые проведут масштабный книжный фестиваль

В дни книжного фестиваля «Китоврас» во Владимире проведут более 80 мероприятий

Первый книжный фестиваль «Китоврас» проведут во Владимире с 22 по 24 октября. Организаторы приготовили для гостей насыщенную программу, включающую более 80 мероприятий. Об этом в беседе с ТАСС рассказала директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

Участие в фестивале примут авторы детской литературы, поэты, издательства и критики. Собеседница агентства уточнила, что мероприятие подобного масштаба проводится в регионе впервые. «Такого комплексного большого фестиваля с сочетанием и профессиональной программы, и широкой книжной программы с точки зрения издательского дела, и книжных магазинов, и библиотек — всех аспектов существования книги в современном мире — во Владимирской области еще не было», — подчеркнула она, добавив, что на фестивале будут присутствовать более 30 почетных гостей, а также представители порядка 40 крупных издательств.

Материалы по теме «С нечистой силой можно подружиться» Как группа «Залпом» и Хаски решили поехать в русскую деревню за лешим Дойти до ручки: как калач вписался в культурный код россиян и обогатил русский язык

По словам Бирюковой, в дни фестиваля гостей ожидает знакомство с книжными новинками, а также целая серия развлекательных и познавательных мероприятий, таких как открытые встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии. Особое внимание будет уделено презентации книг, написанных жителями региона и выпущенных местными издательствами.

Основными площадками фестиваля станут Владимирская областная научная библиотека и Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Посетить мероприятие смогут все совершеннолетние жители региона, которые уже прошли вакцинацию против COVID-19 или уже переболели коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Усть-Лабинском районе Краснодарского края пройдет крупнейший в стране фестиваль традиционной казачьей культуры. Уточнялось, что фестиваль откроется 22 октября на улицах Усть-Лабинска праздничными шествиями с песнями и танцами. В программу войдут более 100 мероприятий, в том числе охватывающие фольклорные, певческие, кулинарные и ремесленные традиции.