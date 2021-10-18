Российские повара приготовили 300 килограммов мяса за раз и установили рекорд

В Приморье повара приготовили 300 килограммов мяса за раз и установили мировой рекорд

В селе Михайловка, Приморский край, прошло мероприятие ко Дню работника сельского хозяйства. Для местных жителей и гостей праздника повара приготовили за раз почти 300 килограммов мяса, сообщает «КП Дальний Восток».

Отмечается, что 20 поваров из владивостокских ресторанов жарили на гриле почти 300 килограммов мяса — из-за нехватки емкости остановились из-за отметки в 297 килограммов. Тем не менее, барбекю признали самым большим в мире — приморские повара установили рекорд России и мира.

Поваров наградили медалями и сертификатами. После мероприятия приготовленное мясо бесплатно раздали всем желающим.

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