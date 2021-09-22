В российском регионе отметили день шашлыка

В Южноуральске глава города отметил день шашлыка с воспитанниками центра детей

В Южноуральске (Челябинская область) глава города Ярослав Куленко встретился с воспитанниками центра детей, оставшихся без попечения родителей, и отметил с ними день шашлыка. Об этом сообщает «Новости Южноуральска».

Отмечается, что встречи с детьми проводятся каждый раз по-новому. Любимыми мероприятиями воспитанников центра стали лепка пельменей на скорость и поедание блинов в честь масленицы. На последней встрече было решено пожарить шашлыки в честь начала учебного года.

Мастер-класс по жарке мяса провел Куленко вместе с председателем Собрания депутатов Данилом Беля. Они поделились своими секретами в приготовлении вкусного шашлыка и рассказали рецепты различных маринадов.

Ранее сообщалось, что власти Сочи подвели итоги туристического сезона 2021 года и рассказали, что за три летних месяца жители и гости города съели более 400 тонн шашлыка.