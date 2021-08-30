В Китае восхитились российскими традициями приготовления шашлыка

Пользователь китайского мессенджера WeChat написал пост о том, как его восхищают российские традиции жарки шашлыка. Так, мужчина назвал приготовление блюда непостижимой философией.

«В России шашлык — это не только деликатес, но и образ жизни. Мясо на гриле представляет собой не только еду, но и серию развлечений, связанных с едой. Приглашение друзей на шашлык почти равносильно поездке в пригород, чтобы поесть, выпить и повеселиться», — объяснил подписчикам автор поста.

По словам мужчины, жители России не просто жарят мясо, а готовят его особенными способами. Важно замариновать продукт заранее, чтобы он был сочным и мягким. Способ маринования зависит от того, кто занимается процессом. «Опытные мастера по приготовлению будут до самой смерти хранить эксклюзивный рецепт, которые они получили в результате бесчисленных экспериментов, как алхимики», — продолжил китаец.

Автор поста написал, что во время жарки только одному человеку разрешается стоять у мангала. Он добавил, что процесс требует уверенности в себе и терпения. «Не позволяйте друзьям сомневаться в ваших навыках, не спрашивайте предложений и не используйте термометр для измерения температуры. Это покажет ваше мастерство», — дал рекомендацию мужчина.

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