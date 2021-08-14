Названы самые вкусные российские блюда

Пользователь портала WeChat из Китая назвал несколько самых вкусных блюд в России. Среди них оказались тульский пряник, плов и мороженое.

Кроме того, китаец отметил популярную в России шаурму, в которой идеально сочетаются мясо, свежие овощи, лепешка и соусы. Также, по его мнению, в России стоит попробовать плов, хотя он считается ближневосточным блюдом.

Далее пользователь сети обратил внимание на блины, которые обладают нежным вкусом и запахом свежего молока. А сладкоежкам он порекомендовал попробовать таящее во рту российское мороженое, петербургские пышки, вызывающие «пиршество на кончике языка», тульский пряник и казанский чак-чак.

Квас или, как назвал его автор, «славянский прохладительный напиток», отличается кисловато-сладким вкусом. Китаец посоветовал попробовать его в сочетании с популярным в России шашлыком.

Ранее американский ресторанный критик Ханна Голдфилд в колонке для The New Yorker рассказала о блюде русской кухни, которое произвело на нее наибольшее впечатление и поразило ее своим вкусом и необычной формой.