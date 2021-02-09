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Названы способы уменьшить риск кражи личных данных в сети

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Последний год был тяжелым с точки зрения обеспечения кибербезопасности из-за массового перехода на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Специалист по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов назвал способы уменьшить риск кражи личных данных в сети. Так, он посоветовал скачивать программы только из официальных магазинов приложений, не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или социальных сетях, а также проверять название сайта в адресной строке перед тем, как вводить свои личные или платежные данные. Кроме того, следует регулярно обновлять установленные приложения и операционную систему.

Также он призвал с осторожностью относиться к звонкам от людей, которые представляются сотрудниками банков. Специалист подчеркнул, что нельзя раскрывать информацию о своем счете или карте, а также сообщать одноразовые пароли.

Глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров, в свою очередь, напомнил о важности надежных паролей. По его словам, идеальный пароль включается в себя 16 символов, среди которых строчные и заглавные буквы и цифры.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов раскрыл схему мошенников с дубликатом банковской карты. Как объяснил эксперт, для изготовления второй карты мошенники могут украсть данные, например, из слитых в сеть баз данных. Однако чаще преступники действуют точечно, выведывая информацию у самого клиента.

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