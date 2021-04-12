Назван самый популярный запрос в сети о Юрии Гагарине

«Яндекс» назвал самый популярный запрос российских пользователей о Юрии Гагарине. Об этом сообщает РБК.

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Чаще всего россияне интересовались, «в каком году Гагарин полетел в космос». Вторым по популярности стал запрос «как умер Гагарин». Также в пятерку вошли «сколько длился полет Гагарина», «где приземлился Гагарин» и «где родился Гагарин».

Ранее дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов усомнился в версии космонавта Александра Леонова о причинах гибели первого человека, совершившего полет в космос, Юрия Гагарина. По его словам, версия первого человека, вышедшего в открытый космос, о том, что самолет Гагарина разбился из-за неосторожного маневра истребителя Су-15, который несанкционированно находился в районе тренировочного полета, неправдоподобна.

Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад, 12 апреля 1961 года. Он длился 108 минут. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин, совершила оборот вокруг Земли и приземлился в Саратовской области.