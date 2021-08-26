Сооснователю сети доставки суши начали угрожать убийством из-за рекламы

Сооснователь российской сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» Константин Зимен начал получать угрозы убийством после публикации рекламных постов с изображением темнокожего мужчины в компании девушек европейской внешности. Об этом сообщает «Рамблер».

14 августа в соцсетях «Ёбидоёби» появился рекламный пост с фотографией, на которой темнокожий мужчина сидит в окружении трех девушек. Они улыбаются, едят роллы, поке и лапшу.

По информации медиа, пользователи, в основном мужчины, начали писать гневные комментарии Зимену, обвинять сеть в пропаганде «мультикультурализма» и даже угрожать владельцам бренда расправой. Люди также писали о невысоком качестве блюд из меню и «ужасной антисанитарии» на предприятиях сети.

Позднее, 24 августа, «Ёбидоёби» опубликовала еще один пост: на фото тот же мужчина, но в этот раз в одиночестве.

Уточняется, что угрозы продолжают поступать до сих пор, Зимен подал заявление в полицию и экстренно застраховал квартиру.

В июле сообщалось, что сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» сообщила об угрозах после публикации рекламы с участием ЛГБТ-пары. Фотография женщин появилась в разделе на сайте торговой сети, посвященном историям о покупателях. На снимке изображена семья, состоящая из четырех женщин: пара лесбиянок, сестра одной из девушек и ее мать.