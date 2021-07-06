Эксперты рассказали о спланированном ради «хайпа» скандале «ВкусВилла»

Специалисты по коммуникациям и PR рассказали о спланированном ради «хайпа» скандале вокруг сети магазинов здорового питания «ВкусВилл». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам генерального директора коммуникационного агентства «Лонгмедиа» Кирилла Щеглова, данный инцидент — очередной пример того, как пропиарить свою компанию на негативной истории. «Яркий пример — акции Альфа-банка с Моргенштерном, Сбербанка с Даней Милохиным. Все это приводит к росту аудитории. "Вкусвилл" идет по тому же пути», — считает эксперт.

Автор книги «20 PR-трендов» Екатерина Минкевич заявила, что ошибка компании заключается в том, что ее представители не показали масштаб и глобальность идеи и не смогли максимально использовать обрушившийся на бренд трафик.

Соруководитель практики TIMES Роман Тышковский считает, что «ВкусВиллу» нужно было держать позицию до конца, а не поддаваться на резкие нападки хейтеров. «Не думаю, что они до конца просчитали последствия», — сказал он.

Ранее телеведущая и блогерша Ксения Собчак заявила, «ВкусВилл», как и другие российские компании, совершил ошибку, решив извиниться за рекламу. «Знаете, что надо было сделать в ответ на этот скандал? Ничего», — отметила она.

Скандальная рекламная фотография девушек появилась 30 июня в разделе на сайте торговой сети, посвященном историям о покупателях. На снимке изображена семья, состоящая из четырех женщин: пара лесбиянок, сестра одной из девушек и ее мать.