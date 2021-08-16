Блогер попытался приготовить 78-килограммовый Skittles и попал в больницу

Популярный украинский блогер Иван Зайченко, более известный под псевдонимом Vanzai, попал в больницу с ожогами лица после того, как попытался приготовить гигантскую 78-килограммовую конфету Skittles. Подробности инцидента он раскрыл в Instagram.

Зайченко объяснил, что на второй день съемок видео, посвященного гигантскому драже, он достал из холодильника сотейник с карамелью, оставшийся с первого дня, и поставил его на включенную на максимальную мощность плиту.

«Снизу карамель начала быстро плавиться и создавалось давление, а сверху карамель оставалась холодной и плотно держалась за стенки сотейника», — объяснил Зайченко. Когда блюдо начало «трещать», блогер решил дотронуться до него пальцем, чтобы узнать температуру. В эту же секунду произошел взрыв. Он был настолько мощным, что, по словам Vanzai, выбил решетку вытяжки.

Горячая карамель также попала на лицо блогера. Он сразу же помыл лицо холодной водой, нанес специальную пену от ожогов, а затем на скорой помощи отправился в больницу.

«Поэтому не повторяйте моих ошибок и не растапливайте ледяную карамель!» — подытожил он. В ролике на YouTube, посвященном приготовлению огромной конфеты, Зайченко также уточнил, что Skittles в итоге приготовил его отец.

Иван Зайченко — популярный украинский кулинарный блогер. На его YouTube-канал подписано более 6,7 миллиона человек. Он часто готовит гигантские аналоги известных блюд, а также еду из популярных фильмов и мультсериалов.