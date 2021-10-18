В России пройдет фестиваль православной культуры «София»

В России пройдет VII фестиваль православной культуры и традиций сельских поселений и малых городов «София». Организаторы продолжают прием заявок на участие в мероприятии, сообщает портал «Время Н».

Цель фестиваля — сохранение и развитие самобытной культуры и творческих традиций в сельских поселениях и малых городах России, а также популяризация российской танцевальной и певческой культуры, развитие внутреннего туризма и изучение культурной географии страны.

Отмечается, что в конкурсе могут принять участие как индивидуальные исполнители, так и самодеятельные коллективы из сел и малых городов, занимающиеся танцами, пением или исполнением духовной, народной и русской классической музыки. Заявки на участие принимаются до 30 октября. Выступления коллективов и исполнителей будет оценивать профессиональное жюри. Итоги конкурса подведут 5 декабря.