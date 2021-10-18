В Сочи подвели итоги конкурса «Молодой балет мира»

В Сочи подвели итоги восьмого международного конкурса «Молодой балет мира». Об этом сообщает портал «Кубань 24».

Гран-при в младшей возрастной группе (участники до 19 лет) завоевали россияне Макар Михалкин и София Маймула. Победителями в старшей возрастной группе (с 19-ти до 27 лет) стали японка Лири Вакабаяси, Кубаныч Шамакеев из Киргизии и россиянин Данила Хамзин.

Конкурс посвящен 150-летию со дня рождения русского театрального деятеля Сергея Дягилева. В мероприятии приняли участие более 50 конкурсантов из десяти стран. Их выступления оценивало жюри из известных артистов и педагогов. Конкурс завершится 18 октября выступлением лауреатов на сцене Музыкального театра в Краснодаре.

О том, что в Сочи пройдет международный конкурс «Молодой балет мира», сообщалось 11 октября.

Международный конкурс «Молодой балет мира» впервые прошел в Сочи в 2006 году. До этого в 2003 году в Краснодаре проводился фестиваль Юрия Григоровича «Молодой балет России», а в 2004 — I Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов «Молодой балет России».