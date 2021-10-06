В России выбрали лучшего экскурсовода страны

Экскурсовод из Твери Любовь Репина стала лучшим гидом России 2021 года. Об этом сообщает PANORAMA Pro.

Так, жюри конкурса выбирало среди 36 претендентов со всей страны. Для участников подготовили сразу несколько испытаний, одно из них — тест из 45 вопросов, на каждый из которых давалось строго по одной минуте. Прежде всего у гидов оценивали уровень дикции, а также способы подачи информации и форматы работы с аудиторией.

Для участям в состязании Репина сняла небольшой видеоролик о туризме в Тверской области, где рассказала свое мнение о главных трендах в работе гида. Она упомянула набирающие популярность онлайн-экскурсии и нестандартные локации.

«Что я чувствую сейчас? Некоторое опустошение. Три недели я не знала, какое место я заняла, три недели нервов и сомнений... Я посмотрела видео ролики всех участников! И какие все невероятно крутые!» — поделилась эмоциями победительница.

Ранее в августе в музее археологии Сочи запустили бесплатные исторические экскурсии. Опытные гиды за 45 минут рассказывают туристам об интересных исторических фактах, особенностях расположения и архитектуры курорта «Роза Хутор». Также в музее можно увидеть такие экспонаты, как необычные экспонаты как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тысяч лет и аммониты — около 116 миллионов лет.