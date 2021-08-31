На Кругобайкальской железной дороге запустили мобильный аудиогид

Туристические мобильный аудиогид запустили на Кругобайкальской железной дороге. Об этом сообщает ИА «Альтаир».

Аудиоэкскурсия охватывает 85 километров пути, в ней рассказывается от 35 самых интересных локациях.

Путешественники смогут узнать о Каторжанских тоннелях, карьерах из белого мрамора, культурно-выставочном центре имени С.Н. Рериха, тоннеле, который обещает исполнить желания, подпорной стенке, построенной итальянскими архитекторами и о других локациях.

Туристы могут скачать экскурсию на специализированной платформе аудиопутеводителей. Прослушать информацию о маршруте могут все желающие бесплатно, для использования гида не нужен мобильный интернет.