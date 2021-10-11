В Сочи стартует международный конкурс «Молодой балет мира»

Международный конкурс «Молодой балет мира» будет проводиться в Сочи с 11 по 18 октября

Восьмой международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» стартует в Зимнем театре Сочи в понедельник, 11 октября. Как уточняет ТАСС, мероприятие продлится до 18 октября.

Организаторы конкурса уточнили, что в этом году участие в состязании примут более 50 конкурсантов из десяти стран мира. Они будут соревноваться в двух возрастных группах — старшей и младшей. Оценивать их мастерство будет жюри, состоящее из известных артистов и педагогов, в числе которых ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России, профессор Марина Леонова, художественный руководитель театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев, ректор римской Академии танца Маргерита Паррилла, а также другие уважаемые специалисты.

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Отмечается, что в этом году конкурс решили посвятить 150-летию со дня рождения выдающегося деятеля российской и мировой культуры Сергея Дягилева. Мероприятие завершится 17 октября гала-концертом, который на следующий день проведут и в Краснодаре.

Международный конкурс «Молодой балет мира» впервые прошел в Сочи в 2006 году. До этого в 2003 году в Краснодаре проводился фестиваль Юрия Григоровича «Молодой балет России», а в 2004 — I Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов «Молодой балет России».

Ранее сообщалось, что в России провели конкурс и выбрали лучшего экскурсовода страны. В конкурсе отличилась жительница Твери Любовь Репина. Уточнялось, что жюри конкурса выбирало среди 36 претендентов со всей страны. Для участников подготовили сразу несколько испытаний, одно из них — тест из 45 вопросов, на каждый из которых давалось строго по одной минуте. Прежде всего у гидов оценивали уровень дикции, а также способы подачи информации и форматы работы с аудиторией.