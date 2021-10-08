В Архангельской области стартовал фестиваль театров малых городов России

Межрегиональный фестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань» стартовал в Каргополе Архангельской области 7 октября. Как уточнила в беседе с ТАСС худрук областного Дома народного творчества Людмила Макарова, мероприятие проводится впервые.

Собеседница агентства указала, что на фестиваль съехались лучшие любительские театры из разных уголков страны. «Всего двенадцать коллективов, включая театр из города Харцызск Донецкой Республики. Они официально заявлены в афише, но свой спектакль показывают онлайн», — добавила Макарова, отметив, что в рамках фестиваля также пройдет серия мастер-классов, семинаров, а также занятий актерскому мастерству и сценической речи.

Отбор участников фестиваля проводил Российский дом народного творчества. Согласно условиям конкурса, любительские театры могли представить любые постановки. Благодаря этому, коллективы приехали в Каргополь с разноплановыми спектаклями.

Художественный руководитель областного Дома народного творчества подчеркнула, что Каргополь был выбран для проведения фестиваля из-за богатой истории любительского театрального движения. Уточняется, что первый театр «Шлюпка» появился в этих краях в 1850-х годах.

Ранее сообщалось, что в рамках кинофестиваля «Ойка», который проходит в уральских городах, в Екатеринбурге с 8 по 10 октября россиян познакомят с 19 фильмами режиссеров Уральского федерального округа и Пермского края. Уточнялось, что изначально на фестиваль было прислано 64 работы из разных городов страны. Организаторы оценили киноленты и выбрали 19 для участия в основном конкурсе.