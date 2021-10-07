Фестиваль «Ойка» познакомит россиян с фильмами уральских режиссеров

В рамках кинофестиваля «Ойка», который проходит в уральских городах, в Екатеринбурге с 8 по 10 октября россиян познакомят с 19 фильмами режиссеров Уральского федерального округа и Пермского края. Об этом в беседе с ТАСС рассказал организатор мероприятия Артем Белоусов.

Собеседник агентства указал, что несколько картин 16 октября будут представлены и в Челябинске. Он отметил, что изначально на фестиваль было прислано 64 работы из разных городов страны. Организаторы оценили киноленты и выбрали 19 для участия в основном конкурсе.

Отмечается, что фестиваль уже стартовал в Нижнем Тагиле и Челябинске, в Перми открытие запланировано на 16 октября. Основной площадкой фестиваля стал Екатеринбург. Главный приз фестиваля создала художница Алиса Горшенина. При работе над проектом она вдохновлялась архаикой Урала и его региональными особенностями.

Белоусов уточнил, что участие в фестивале принимают картины и начинающих, и опытных режиссеров. При подаче заявок комиссии предлагались фильмы самых разных жанров. Программа фестиваля разделена на три блока — «Быль и явь Урала», «Чудская летопись» и «Внутри уральского моря».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области пройдет XI международный фестиваль национальных культур «Синегорье». Мероприятие начнется 8 октября и завершится 14-го. В рамках фестиваля в Челябинске и других городах области состоятся десять концертов с участием вокальных и танцевальных коллективов Башкирии, Дагестана, Абхазии и других регионов России, в частности — Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого.