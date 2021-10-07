В Челябинской области пройдет фестиваль национальных культур «Синегорье»

В Челябинской области пройдет XI международный фестиваль национальных культур «Синегорье». Об этом в четверг, 7 октября, сообщает 1obl.ru.

Мероприятие начнется 8 октября и завершится 14-го. В рамках фестиваля в Челябинске и других городах области состоятся десять концертов с участием вокальных и танцевальных коллективов Башкирии, Дагестана, Абхазии и других регионов России, в частности — Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого. Также на фестивале выступит челябинский государственный ансамбль танца «Урал».

В рамках «Синегорья» пройдут мастер-классы по танцам от балетмейстера ансамбля «Кавказ» Омара Тарбы и петербургского театра хореографических миниатюр «Стиль».

Фестиваль национальных культур «Синегорье» проводится в Челябинской области с 2005 года. Мероприятие организуют раз в два года.

Ранее стало известно, что в Дагестане завершился II Международный фестиваль национальных театров. Спектаклем года была признана постановка «Укрощение строптивой» Лакского театра имени Капиева.